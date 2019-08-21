Одно из крупнейших СМИ России выпустило футболки о подвиге летчиков «Уральских авиалиний»

Футболку, на которой написана фраза уральского летчика, можно купить за 1190 рублей Фото: shop-rt.com

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Магазин сувенирной продукции одного из крупнейших российских информагентств RT открыл продажу футболок с надписью: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Фраза принадлежит бортпроводнику самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.

Несколько дней назад RT выпустил ограниченную партию фирменных футболок, теперь они появились и в общедоступном онлайн-магазине Shop-RT. Стоимость футболки с надписью составляет 1190 рублей.

RT открыл свой онлайн-магазин сувенирной продукции в декабре прошлого года. В его ассортименте — футболки, кепки, зонты, значки, игрушки, настольные часы, наклейки на автомобиль и многое другое. Помимо логотипа телеканала, на некоторых вещах размещены фразы, превратившиеся благодаря RT в мемы: «Иностранный агент» и «Вы работаете в ГРУ?» (появились после интервью главного редактора RT Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых обвиняют в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии).

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа. В результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не погиб. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин указом президента РФ Владимира Путина были удостоены звания Героев России.