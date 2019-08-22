В Кремле вспомнили черную кошку, говоря об идее Трампа купить Гренландию

Кремль не следит за событиями вокруг возможного приобретения Соединенными Штатами Гренландии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, между США и Данией «пробежала черная кошка».
«Это не наше дело. Таким международным шопингом мы не занимаемся. Вопрос, связанный с отношениями США и Дании. Черная кошка там пробежала, но это не наш вопрос, и мы бы не хотели вмешиваться», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Также он не стал отвечать на вопрос о том, является ли попытка приобретения Гренландии желанием Вашингтона включиться в борьбу за арктические ресурсы.
По информации американских СМИ, ранее в Белом доме задумались о приобретении Гренландии — автономной территории Дании. Предполагается, что сумма сделки могла бы составить 600 миллионов долларов. В ответ королевская семья Дании заявила, что сделка состоится только в том случае, если этого захочет население острова.