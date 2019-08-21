Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Президент США Дональд Трамп готов был платить за Гренландию порядка 600 млн долларов в год. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
«Администрация Трампа обсудила возможность предложения Дании выплаты в размере 600 млн долларов в год за передачу автономии Гренландии в бессрочное владение», — говорится в статье издания со ссылкой на источники.
Сумма в 600 млн долларов была определена исходя из того, сколько тратит Дания на содержание Гренландии. В 2017 году стало известно, что эта статья расходов государства оценивается приблизительно в 4,3 млрд крон — в переводе на доллар сумма составляет более 640 млн долларов.
В статье не говорится, в течение какого времени Штаты собирались совершать выплаты. В администрации американского президента рассматривают возможность дополнительной единовременной выплаты в казну Копенгагена, но конкретная сумма не уточняется.
Остров Гренландия является автономной территорией Дании. 16 августа стало известно, что Трамп задумался о покупке острова. Таким образом Штаты могли расширить военное присутствие в Арктике, разместив в Грендандии свои базы. Позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи острова, уточняет «Национальная служба новостей».