Рост числа долгожителей ударит по российской медицине

Качество работы российских врачей и сейчас оставляет желать лучшего, полагает эксперт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уровень российской медицины может еще больше снизиться в случае, если в России станет больше долгожителей. Об этом «URA.RU» заявил доцент экономического факультета МГУ, бывший замруководителя аппарата правительства РФ Олег Буклемишев, комментируя данные Росстата о росте числа граждан старше 100 лет.

«Этот фактор может сильно ударить по состоянию медицины в России, серьезные проблемы в которой не так давно признал сам президент РФ Владимир Путин. Медицина в стране и сейчас не слишком справляется с обслуживанием населения (в том числе и пожилых людей). Это связано и с недавними реформами в этой сфере, и с общим низким уровнем квалификации врачей. Так что большое число долгожителей приведет лишь к тому, что на медицинскую систему страны ляжет еще большая нагрузка и ничем хорошим это точно не закончится», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее Росстат сообщил, что в России насчитывается 20 582 человек старше 100 лет, что является рекордным показателем для страны. До 2011 года количество россиян старше 100 лет менялось волнообразно, однако к 2018 году показатель увеличился с 7,5 почти до 20,6 тысяч человек. При этом 70% из 20,5 долгожителей составляют женщины. Увеличение числа долгожителей потребует реакции от правительства РФ. В частности, властям необходимо будет решить проблему доступности медицинского и социального ухода для данной категории россиян.