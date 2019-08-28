Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь стал участником ДТП в центре Санкт-Петербурга. На перекрестке Невского и Владимирского проспектов под его автомобиль попал велосипедист.
Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Оба участника ДТП отказались от комментариев. «Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют», — заявил знаток РЕН ТВ после просьбы прокомментировать дорожную аварию.
Велосипедистом, попавшим под колеса Друзю, оказался питерский журналист Дмитрий Акимов. Он отказался от написания заявления в полицию.
Ранее Александр Друзь был замечен в скандале с главным редактором телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Ильей Бером. Он обвинил знатока в попытке подкупа. Друзь, по его словам, просил редакторов программы передать ему готовые вопросы и ответы на них.