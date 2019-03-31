Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»

Александр Друзь ответил анекдотом на вопрос о своем отстранении от игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь признался, что ушел на пенсию. Теперь он занимается обучением молодежи.

«Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую», — заявил он изданию «Комсомольская правда в Екатеринбурге».

При этом Друзь отказался прокомментировать свое отстранение от игр в интеллектуальном клубе. «Я уже все сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: «Без комментариев», — пошутил магистр игры.

Отметим, Александр Друзь посетил Екатеринбург 29 марта, чтобы выступить на бизнес-конференции АМОКОНФ. Ранее главред программы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» якобы просил прислать готовые ответы и в качестве вознаграждения предлагал поделить выигрыш. После скандала «Первый канал» отстранил Бера и Друзя от участия в своих программах.