В Челябинске экс-замначальника отдела полиции признался в мошенничестве

Дело полицейского-мошенника рассмотрят в Калининском суде Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замначальника полиции Центрального района Челябинска Евгений Ишеев признался, что похитил у горожанина 140 тысяч рублей под обещание закрыть его уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, обвиняемый признал вину и дал изобличающие себя показания. На недвижимость Ишеева, оцененную в 600 тысяч рублей, наложен арест», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Экс-полицейскому изначально инкриминировали получение 50 тысяч рублей. За деньги он, по данным следствия, обещал сначала переквалифицировать обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью на более мягкую статью, а потом обеспечить закрытие дела и приговор, не связанный с лишением свободы. Поскольку обещание выходило за пределы полномочий полицейского, его действия квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения.

Ишеев был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности регионального полицейского главка в декабре 2018 года, обыск в его кабинете шел всю ночь. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.