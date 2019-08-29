Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах

Владимир Путин объяснил свое мнение на встрече с главой Забайкальского края (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновникам федеральных ведомств в регионах нужно поднять зарплату, сказал президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

«По всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — сказал Путин, объяснив, что уровень зарплат в этих ведомствах ниже, чем в региональных органах. Осипов подтвердил, что из-за низкой зарплаты в области не хватает специалистов в федеральных ведомствах, говорится в расшифровке встречи на сайте президента.

Ранее в ходе «Прямой линии» Путин отметил, что если чиновники не будут получать достойные зарплаты, то «разбегутся по частным конторам» или уедут за рубеж. Позже Росстат сообщал, что самые бедные представители власти живут в Псковской области, получая в среднем 18 тысяч рублей в месяц.