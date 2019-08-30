Лимонов: освобождение Сенцова сорвалось из-за слабости Зеленского

Владимир Зеленский не сможет остановить войну на Донбассе, отмечает писатель Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Украинский президент Владимир Зеленский проявляет слабость, не доводя до конца процесс обмена заключенными с Россией, в результате которого на родину мог вернуться кинорежиссер Олег Сенцов. Такое мнение «URA.RU» высказал российский политик и писатель Эдуард Лимонов.

«Мы не знаем всех фактов, процесс переговоров очень закрытый. Сначала украинцы заявили, что Сенцов и другие освобождены, потом опровергли, сейчас вот приходят новости про срыв обмена. Украинцы вообще много торопятся и озвучивают какие-то новости, обычно потом это не подтверждается или подтверждается только через несколько месяцев. Я думаю, что Зеленский очень слаб. За время, прошедшее с его избрания, он ничего не сделал», — пояснил он в разговоре с корреспондентом агентства.

По мнению Лимонова, при президенте Зеленском не следует ожидать улучшения ситуации на юго-востоке Украины. «Он думает только о своей карьере и о том, как ему бы переизбраться. Он бы давно уже мог остановить войну на Донбассе, но так и не сделал этого. А ведь это — его главное предвыборное обещание, которое он не раз подтверждал. Он боится, что решение этого вопроса навредит его карьере, лучше ему держать ситуацию в „замороженном“ состоянии. Вообще за последние месяцы Зеленский мог бы „своротить горы“, но пока не сделал ничего, вот только вчера премьер-министр всего лишь назначен», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Россией и Украиной сорвался. 30 августа обмен точно не состоится, его новая дата пока официально не называется (предположительно, он может пройти 3 сентября). В результате обмена на Украину мог вернуться отбывавший наказание на Ямале режиссер Олег Сенцов, а в Россию мог отправиться журналист Кирилл Вышинский.