Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится

Пока заключенные обоих государств остаются под стражей
Обмена пленными между Москвой и Киевом 30 августа не будет. Об этом новостному агентству «РИА Новости» сообщила Елена Гитлянская, пресс-секретарь Службы безопасности Украины.
Точную дату, когда всё же состоится это событие, представитель СБУ не назвала. Также Гитлянская добавила, что ничего на данный момент не препятствует обмену, всё идет в плановом порядке.
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка написал на своей странице в Facebook, что обмен пленными уже завершился. «Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой!» — уточнил Рябошапка. Об этом же рассказала сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова, напоминает телеканал 360.