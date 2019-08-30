Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, решетка, заключенный, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Пока заключенные обоих государств остаются под стражейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Обмена пленными между Москвой и Киевом 30 августа не будет. Об этом новостному агентству «РИА Новости» сообщила Елена Гитлянская, пресс-секретарь Службы безопасности Украины.

Точную дату, когда всё же состоится это событие, представитель СБУ не назвала. Также Гитлянская добавила, что ничего на данный момент не препятствует обмену, всё идет в плановом порядке.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка написал на своей странице в Facebook, что обмен пленными уже завершился. «Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой!» — уточнил Рябошапка. Об этом же рассказала сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова, напоминает телеканал 360.

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