Женщина обвиняет инспектора в преследовании за ее честность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Сухого Лога Анастасия обвинила инспектора местной ГИБДД Дуалета Сарсимбаева в преследовании. По словам женщины, полицейский мстит за ее гражданскую активность.

«Я увидела, что полицейский Сарсимбаев наклеил на свой номер изоленту. Так делают, чтобы при превышении скорости на камере не читался номер. Я сфотографировала его машину и отправила фотографию в полицию. Начальство его прикрыло, пришел ответ, что никакого нарушения он не совершил», — рассказала «URA.RU» женщина.

По словам Анастасии, после этого гаишник начал мстить и преследовать ее. «Он постоянно начал останавливать моего мужа. Дошло до откровенного подлога документов, он составляет протоколы, якобы муж совершил ДТП, причем второй стороной в аварии оказалась подружка инспектора. Я написала на него заявление в УСБ области, пусть разбираются с ним», — добавила Анастасия.

«По данному факту проводится служебная проверка, если информация подтвердится, то в отношении сотрудника будут приняты меры дисциплинарного взыскания», — заявили «URA.RU» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Гаишник наклеил изоленту на свой номер Фото: «URA.RU»