Югорчанка пожаловалась на вымогательство при сдаче экзамена в автошколе

Девушка обвинила автошколу в противозаконных поборах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Нижневартовска пожаловалась прокурору города на местную автошколу ДОСААФ. По словам девушки, в организации с нее вымогают деньги за повторную сдачу экзамена по вождению под видом аренды автомобиля. С копией заявления в прокуратуру ознакомилось «URA.RU».

«Дождавшись своей очереди, инструктор потребовал с меня тысячу рублей, иначе не пустит меня в автомобиль. После того, как я заявила, что у меня нет наличных, он потребовал, чтобы я перевела ему на карту. Я перевела, и меня допустили до экзамена», — пишет девушка в заявлении.

Девушка утверждает, что в договоре с автошколой такая услуга, как «аренда автомобиля для повторной сдачи экзамена», не прописана, а сборы для аренды машины незаконны, никакие отчетные документы не предоставляются, а деньги «уходят в неизвестном направлении». Вартовчанка считает, что в автошколе нарушили ее права, и просит разобраться в ситуации прокурора Нижневартовска.

В автошколе журналисту агентства ответили, что никакого нарушения законодательства в их действиях нет. «Предоставление автомобиля в аренду для повторной сдачи экзамена — платная услуга и стоит она 1 тысячу рублей. Все отчетные документы мы предоставляем», — ответил руководитель автошколы ДОСААФ Александр Юрьев.

В прокуратуре ХМАО отметили, что, если будет выявлено нарушение законодательства, прокурор примет меры реагирования, но заявление, копия которого есть в распоряжении «URA.RU», в ведомство еще не поступило. «URA.RU» проследит за развитием событий.