Югорские мэры едут в Нижневартовск, чтобы научиться общаться с людьми

Участие в форуме примут журналисты, сотрудники пресс-служб и руководители муниципалитетов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Нижневартовске впервые в истории Югры пройдет агломерационный медиа-форум «Открытый город», который соберет более двухсот человек. Организаторы заявили, что свое участие в обучающем форуме уже подтвердили мэры Мегиона, Лангепаса, Радужного, Стрежевого и Покачей. Об этом «URA.RU» рассказали в союзе журналистов (СЖ) Нижневартовска.

«Идея форума родилась из необходимости понять, как же журналистам, пресс-службам и руководителям муниципалитетов работать в условиях, когда все уже есть в интернете. Вопросы оперативности, доступности информации, ее подтверждения — все это и будет обсуждаться», — добавил председатель СЖ города Николай Молоков.

Обучение, инициатором которого выступил глава Нижневартовска Василий Тихонов, пройдет по двум секциям: «медиа» и «город». В первой для сотрудников СМИ и пресс-служб выступят Влад Титов — основатель международной школы социальных медиа и Тимур Асланов — эксперт в области PR. Журналисты изучат вопросы управления репутацией и борьбы с негативом в соцсетях. В секции «город» изучать вопросы территориального маркетинга, брендинга и взаимодействия власти с жителями будут как раз представители администрации городов. Обучение проведут Константин Гаранин — преподаватель ВШЭ и Елена Шомина — эксперт в вопросах ЖКХ, строительства и дорог общественной палаты РФ.