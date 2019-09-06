Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

Мужчины среднего возраста, имеющие опыт работы в силовых структурах, чаще остальных становятся жертвами мошеннических лотерей. Об этом рассказал журналистам первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
В случаях, когда мошенники просят предоставлять данные своих карт для участия в некой лотерее, становятся либо граждане старше 50 лет, либо мужчины в среднем возрастном диапазоне, пояснил Сычев. «Разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз, — приводит RT слова представителя Центробанка. — В этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных».
Впрочем, по словам Сычева, возрастная структура людей, становящихся основной целью мошенников, за последние полтора года резко изменилась. Если раньше это были в основном пожилые люди, то теперь — экономически активные граждане от 32 до 48 лет, уточняют «Новые известия».
Ранее «URA.RU» рассказывало, что мошенники стали использовать все более изощренные схемы для выманивания денег у россиян в соцсетях. В Центробанке также отметили увеличение числа случаев, когда мошенники получают доступ к странице пользователя и начинают писать сообщения от его имени с прoсьбами о финансовой помощи.