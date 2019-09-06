В Подмосковье гадалка обокрала женщину, напугав ее смертью дочери

Для проведения ритуала пенсионерка отдала гадалке ювелирные украшения, деньги и три яйца Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В подмосковном Лобне гадалка украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей, пугая близкой смертью ее дочери. Это следует из информации, размещенной на сайте областного главка МВД.

«Злоумышленница подошла на улице Ленина к 63-летней местной жительнице, представилась болгарской целительницей и сказала ей, что у нее скоро погибнет дочь, если срочно не снять „порчу“», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Пожилая женщина поверила словам мошенницы и пригласила ее домой для проведения ритуала.

Пенсионерка отдала гадалке ювелирные украшения, 140 тысяч рублей и три яйца, передает сайт «Подмосковье сегодня». Однако гадалке этого оказалось мало, и женщине пришлось снимать все имеющиеся деньги с банковских карт. После этого злоумышленница завернула деньги и драгоценности в платок, произнесла «магические заклинания» и сказала никому не рассказывать о ритуале и не заглядывать в сверток целый год. По приходу домой женщина развернула платок и не обнаружила там ни денег, ни украшений.

Полиция задержала гадалку и завела на нее уголовное дело. Ей оказалась 58-летняя уроженка Ярославской области, которая раньше 27 раз привлекалась за кражи и мошенничества.