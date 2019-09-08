Борьба элит в Пермском крае достигла апогея

Непредсказуемые итоги голосования ждут в Пермском районе, Осинском и Чусовском городских округах Пермского края Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В единый день голосования 8 сентября жителям Пермского края предстоит выбрать 340 муниципальных депутатов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Все участки для голосования готовы и открылись по расписанию в 08:00.

Самые конкурентные выборы пройдут в трех территориях: Пермском муниципальном районе, а также Осинском и Чусовском городских округах. Непредсказуемые результатов можно ожидать в 13 территориях края. Так, в одних муниципалитетах не утихли волнения из-за прошедшего объединения, в других — основную повестку формируют враждующие между собой элиты, а в третьих сформировалась реальная конкуренция между сильными соперниками.

«В списки избирателей на выборах в органы местного самоуправления включено 495 760 человек, что составляет почти 25% от общего числа избирателей в Пермском крае», — рассказали в краевой избирательной комиссии. Выборы начались в 20 территориях края, в том числе в 12 вновь образованных городских округах.

В проведении выборов задействовано 584 избирательных участка, более 4600 членов участковых комиссий, кроме того, почти две тысячи сотрудников комиссий включены в резерв. Предполагается, что за ходом голосования будет следить более 400 наблюдателей от общественной палаты Прикамья, а в окончательный список кандидатов включено 1064 фамилии.