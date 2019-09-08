06 сентября 2019
05 сентября 2019

Коммунисты лишились места в гордуме Ялуторовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Владимира Якушева в Ялуторовск. Тюменская область, городская дума ялуторовск
17 из 20 кресел в Ялуторовской городской думе заняли единороссыФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

17 из 20 мандатов получили в городской думе Ялуторовска единороссы по итогам выборов, прошедших 8 сентября. Об этом «URA.RU» сообщил источник в политических кругах региона. Один мандат досталось либерал-демократам, эсеры также займут одно место в думе нового созыва. Еще одно кресло получит самовыдвиженец, а вот члены КПРФ остались без представителя в гордуме.

На предыдущих выборах 2014 года партия власти выиграла выборы по 18 округам, по одному мандату тогда досталось КПРФ и «Справедливой России».

Политолог Андрей Шуклин считает, что победа единороссов показывает, что оппозиция не смогла превратить протест в соцсетях в голоса избирателей. В России, напомним, прошли сразу три непопулярные реформы: мусорная, налоговая (рост НДС), пенсионная. «В соцсетях протестуют одни люди, но реальный результат делают другие. Кроме того, оппозиция не смогла предложить избирателям какой-то конструктив, чтобы победить „Единую Россию“», — заметил он.

«На нескольких участках системная оппозиция сумела навязать серьезную борьбу партии власти, и это хорошо. Но в целом население Ялуторовска проголосовало за действующую систему», — прокомментировал итоги политический эксперт Аркадий Либерман.

Предварительные официальные результаты выборов будут озвучены 9 сентября в 11:00.

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