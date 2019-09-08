Коммунисты лишились места в гордуме Ялуторовска

17 из 20 мандатов получили в городской думе Ялуторовска единороссы по итогам выборов, прошедших 8 сентября. Об этом «URA.RU» сообщил источник в политических кругах региона. Один мандат досталось либерал-демократам, эсеры также займут одно место в думе нового созыва. Еще одно кресло получит самовыдвиженец, а вот члены КПРФ остались без представителя в гордуме.
На предыдущих выборах 2014 года партия власти выиграла выборы по 18 округам, по одному мандату тогда досталось КПРФ и «Справедливой России».
Политолог Андрей Шуклин считает, что победа единороссов показывает, что оппозиция не смогла превратить протест в соцсетях в голоса избирателей. В России, напомним, прошли сразу три непопулярные реформы: мусорная, налоговая (рост НДС), пенсионная. «В соцсетях протестуют одни люди, но реальный результат делают другие. Кроме того, оппозиция не смогла предложить избирателям какой-то конструктив, чтобы победить „Единую Россию“», — заметил он.
«На нескольких участках системная оппозиция сумела навязать серьезную борьбу партии власти, и это хорошо. Но в целом население Ялуторовска проголосовало за действующую систему», — прокомментировал итоги политический эксперт Аркадий Либерман.
Предварительные официальные результаты выборов будут озвучены 9 сентября в 11:00.