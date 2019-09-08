Сегодня — дебют политического администратора Свердловской области

Сергей Бидонько в 2016 году показал отличный результат на голосовании — 43,64%. Смогут ли новые кандидаты достичь таких же показателей? Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Свердловской области 8 августа, как и в других регионах России, стартовал единый день голосования. В 8:00 начали работу 511 избирательных участков. Уральцы смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты различного уровня до 20:00.

Ключевое голосование сегодня будет проходить в Серовском одномандатном округе. Жители северной части региона на довыборах будут выбирать депутата в Госдуму. Место в парламенте освободилось после того, как экс-депутат Сергей Бидонько перешел на должность вице-губернатора Свердловской области (сегодня он дебютирует как политический администратор выборов в регионе).

Семь кандидатов попробуют улучшить результат Бидонько, набравшего 43,64% голосов в 2016 году: экс-биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»), фельдшер Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), профсоюзный лидер Габбас Даутов (КПРФ), учительница Ирина Скачкова («Яблоко»), эко-активист Игорь Рузаков («Зеленые») и Дмитрий Зенов («Коммунисты России»).

Также в Свердловской области пройдут довыборы в региональное заксобрание. Депутатский мандат стал вакантным в результате перехода Игоря Володина в гордуму Екатеринбурга в сентябре 2018 года. На его место теперь баллотируются пять кандидатов: Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия»), Андрей Пиняжкин (КПРФ), Владимир Смирнов («Единая Россия»), Александр Каптюг (ЛДПР), Дмитрий Головин («Яблоко»).

Еще в регионе состоятся выборы депутатов в думы Верхотурского городского округа и ГО Верхняя Тура, довыборы двух депутатов дум Красноуфимска и Горноуральского ГО. Также по одному депутату довыберут в думы Первоуральска, Тугулыма и Махнёво.