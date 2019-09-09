Пермские чиновники пытаются раздать деньги многодетным семьям

Семьи смогут получать более десяти тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство социального развития Пермского края просит пермские семьи, в которых в этом году родился третий ребенок, обратиться за получением ежемесячного пособия. В пресс-службе ведомства «URA.RU» рассказали, что число потенциальных получателей в этом году превышает четыре тысячи семей. На выплаты им предусмотрели почти полмиллиарда рублей.

Получить пособие могут семьи, сумма общего дохода в которых составляет меньше 110 тысяч рублей. Выплата предоставляется при рождении третьего и последующих детей, сумма ежемесячного пособия — более 10 тысяч рублей. «В крае около четырех тысяч семей в этом году родили третьего [ребенка]. За пособием обратилось всего около 1,7 тысячи семей. Получается, что потенциально более двух тысяч семей могут получить сейчас поддержку», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе минсоцразвития.

До сентября выплата полагалась семьям, чей суммарный доход не превышал одного прожиточного минимума на каждого члена семьи (10556 рублей). С 2 сентября за выплатой в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» могут обратиться те семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи (21112 рублей). В министерстве отмечают, что при обращении за выплатой будет сделан перерасчет и семьи получат пособие за весь период, начиная с 1 января 2019 года.