Блогер Варламов назвал главные проблемы Сургута

Вадим Шувалов согласился практически со всеми претензиями Ильи Варламова к городу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главные проблемы Сургута — низкое качество дорог, общественного транспорта, странные архитектурные решения и автомобилисты, паркующиеся на газоне. Об этом заявил блогер Илья Варламов в новом выпуске на его youtube-канале. Видео было снято весной во время прогулки с мэром Сургута Вадимом Шуваловым.

«Разбитые дороги во дворах, опасные пешеходные переходы, бесконечная грязь и лужи — смотришь на это и хочешь поскорее пересесть на автомобиль. Город <…> подстраивается под автомобилистов, забывая о пешеходах», — говорится в описании к ролику. «Вообще же невозможно ходить», — сказал Варламов, зайдя в один из дворов.

Также у блогера возникли вопросы к общественному транспорту. «Вот у вас маршрутка, еще едет маршрутка, ПАЗик. Автобусы не покрывают даже половины маршрутной сети», — сказал Варламов. Шувалов признался, что не пользуется общественным транспортом.

Описывая городской вокзал, Варламов назвал его «символом архитектурной проблемы». «Они решили его изуродовать и построить торгово-развлекательно-офисный центр с совершенно дичайшей, бездарной архитектурой», — заявил блогер. Кроме того, он обратил внимание на реконструкцию пятиэтажек, которые обшивают сайдингом. «Это смотрится даже хуже, чем облезлые бетонные панельки», — резюмировал Варламов.

Еще одна проблема Сургута, по мнению Варламова, — грязь на улицах, которая появляется из-за автомобилистов, паркующихся на газонах. «Они всю эту землю раскатали, и все ходят улыбаются, как будто так и надо», — удивился Варламов.

Комментируя видео, мэр Сургута признал, что «показанные проблемы и замечания — часть нашей действительности». «Я согласен, есть еще много проблем, есть бестолковые инфраструктурные решения, и свежий профессиональный взгляд Ильи был очень полезен. Но есть и изменения: масштабные и очевидные. Приглашаю Илью приехать к нам еще раз и оценить их. Предлагаю погулять где-то в январе», — сказал Вадим Шувалов «URA.RU».

Дороги — главная проблема Сургута, по мнению Ильи Варламова Фото: скриншот

Пятиэтажки, обшитые сайдингом, выглядят «дешево», считает Варламов Фото: скриншот