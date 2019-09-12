Работники автовокзала в Перми грозят забастовкой

Сотрудники автовокзала потребовали повышения зарплат и выплаты положенных им премий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники пермского автовокзала пригрозили забастовкой, если им не повысят зарплаты. Работники написали обращение Уполномоченному по правам человека в Прикамье, Роструд и краевую администрацию.

По их словам, руководители предприятия не индексируют зарплату подчиненным с 2017 года. «Нам, простым специалистам и рабочим, сказали, что денег нет. При этом именно начальники отделов, вокзалов, заместители директора получили премии за 2018 год в размере от 20 до 120 тысяч рублей. Если наши требования не будут услышаны, мы остановим продажи билетов на автобусы на вокзалах Пермского края с 30 сентября», — говорится в обращении.

Исполняющий обязанности директора автовокзала Ростислав Дорошенко заявил «URA.RU», что ему ничего не известно о забастовке. «Мы сегодня об этом узнали из СМИ. Никто к нам не выходил и никаких требований не выдвигал. Многие вещи, которые там написаны, неправильны. Факты совершенно другие», — сказал Дорошенко, пообещав разобраться в ситуации. В министерстве транспорта сообщили, что проверят информацию о забастовке.

В инспекции Роструда по Пермскому краю также отметили, что обращение от работников автовокзала к ним не поступало. В пресс-службе краевого омбудсмена заверили, что направят запрос в трудовую инспекцию и минтранс.