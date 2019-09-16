Вице-мэр Ханты-Мансийска уходит в отставку

Заместитель главы Ханты-Мансийска Майя Есина уходит со своего поста. Об этом «URA.RU» сообщила сама чиновница.
«Я до 20 сентября нахожусь в очередном отпуске, а потом, действительно, планирую изменить свой профессиональный вектор, о чем своевременно сообщила своему работодателю (главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину — прим. ред.) Я уверена, что мои коллеги продолжат те проекты, которые мы делали вместе», — сообщила корреспонденту «URA.RU» Есина.
В мэрии Ханты-Мансийска Есина курировала работу нескольких управлений — общественных связей, кадров и муниципальной службы, информатизации, бухгалтерского учета и ряда других структур администрации. На посту заместителя главы города она проработала почти три года. С продолжением карьеры чиновница еще не определилась. «Я например неплохой педагог-психолог, работала с наркозависимыми людьми и есть скромный, но интересный опыт работы в разных сферах жизни. Поэтому я думаю, что найду сферу применения своим компетенциям», — добавила Есина.
Ранее «URA.RU» сообщало о переходе чиновницы на работу в мэрии окружной столицы, до этого она занимала пост заместителя директора департамента по внутренней политики ХМАО.