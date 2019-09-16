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Вице-мэр Ханты-Мансийска уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск, есина майя
Майя Есина работала в мэрии Ханты-Мансийска с 2016 годаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель главы Ханты-Мансийска Майя Есина уходит со своего поста. Об этом «URA.RU» сообщила сама чиновница.

«Я до 20 сентября нахожусь в очередном отпуске, а потом, действительно, планирую изменить свой профессиональный вектор, о чем своевременно сообщила своему работодателю (главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину — прим. ред.) Я уверена, что мои коллеги продолжат те проекты, которые мы делали вместе», — сообщила корреспонденту «URA.RU» Есина.

В мэрии Ханты-Мансийска Есина курировала работу нескольких управлений — общественных связей, кадров и муниципальной службы, информатизации, бухгалтерского учета и ряда других структур администрации. На посту заместителя главы города она проработала почти три года. С продолжением карьеры чиновница еще не определилась. «Я например неплохой педагог-психолог, работала с наркозависимыми людьми и есть скромный, но интересный опыт работы в разных сферах жизни. Поэтому я думаю, что найду сферу применения своим компетенциям», — добавила Есина.

Ранее «URA.RU» сообщало о переходе чиновницы на работу в мэрии окружной столицы, до этого она занимала пост заместителя директора департамента по внутренней политики ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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