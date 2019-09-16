Экс-руководитель департамента дорог и транспорта Перми Илья Денисов вновь рискует остаться без работы. Повторной дисквалификации чиновника, занимающего пост первого замглавы администрации Индустриального района, добивается Пермское УФАС. Ранее суд с подачи антимонопольщиков дисквалифицировал Денисова. Чиновнику запретили работать в государственных и муниципальных учреждениях и руководить организациями до весны.
«Мы будем добиваться его дисквалификации по истории, связанной с валидаторами. Департамент [дорог и транспорта] не смог оспорить решение о невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготников, поэтому мы обратились в арбитражный суд», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Анна Ташлыкова. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Илья Денисов оценил шансы остаться на своем посту так: «Как и в любом юридическом споре шансы 50/50».
Антимонопольный орган установил, что Денисов, возглавляя городской департамент дорог и транспорта, дважды нарушил законодательство. Первое нарушение связано с заключением договора по маршруту №60 — компании «Мегагрупп» отказали в приеме заявки. Второе касалось конкурса на обслуживание маршруток — конкурсную документацию признали вводящей участников в заблуждение.