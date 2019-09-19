Челябинский мэр-взяточник готовится выйти из колонии

Процесс освобождения для Вячеслава Истомина затянулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейский городской суд (Челябинская область) 19 сентября рассмотрит вопрос о досрочном освобождении экс-главы города Вячеслава Истомина. Это следует из базы данных судебных дел.

Материалы на УДО поступили в суд еще 29 июля. С тех пор заседание несколько раз было отложено на длительный срок. По данным источника «URA.RU», проблемой для экс-чиновника стало поведение в колонии, где он заработал несколько взысканий, и невыплаченный штраф.

Главой Копейска Истомин стал при губернаторе Михаиле Юревиче. Когда тот занимал пост мэра Челябинска, Истомин руководил граничащим с Копейском Ленинским районом областного центра. Спустя пять лет работы на новом месте градоначальника задержала ФСБ. Суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 4,5 года колонии и штрафу в 5 млн рублей.