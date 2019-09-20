На инаугурацию челябинского губернатора ждут Новака, Гурцкую и Цуканова

Алексей Текслер (в центре) ждет на инаугурацию Николая Цуканова (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инаугурация губернатора Алексея Текслера станет самой статусной церемонией вступления в должность среди всех глав Челябинской области. На мероприятие ожидается его бывший руководитель, министр энергетики РФ Александр Новак, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Зауралья Вадим Шумков, а также певица Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко, сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона.

Сам Текслер приедет со всей семьей: прилетают его мама и сестра, будут его супруга Ирина Текслер и сын-первоклассник Михаил Текслер. Ожидалось, что приедут советник президента РФ Антон Кобяков и советник помощника президента РФ, челябинец Игорь Мешков. Источник подчеркнул, что Гурцкая приедет не как певица, а как спутница своего мужа — руководителя аппарата комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Совета Федерации Петра Кучеренко, который входит в близкий круг Текслера. 18 сентября он посетил инаугурацию Шумкова.

Церемония традиционно пройдет в драмтеатре. Ее откроет председатель облизбиркома Сергей Обертас, который озвучит итоги выборов губернатора. Затем спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш предложит произнести присягу. После клятвы на Текслера водрузят нагрудный знак, он, наконец, станет губернатором. Завершится церемония поздравлениями. Привычного фуршета не будет. Вместо этого Текслер отправится с рабочим визитом в Детскую школу искусств № 13.