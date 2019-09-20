У самолета Utair нашли неполадки во время полета

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Беженцы с Украины. Сургут, самолет, ютейр, utair, ютэйр
Приборы лайнера дали сбой (архивное фото)Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Лайнер компании Utair, вылетевший из Уфы, экстренно вернулся в аэропорт из-за неполадок аппаратуры. Приборы показывали, что в кабине пилотов не росло давление.

«От экипажа воздушного судна Boeing 737-500, выполняющего рейс Уфа — Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру Приволжья.

Самолет сел в штатном режиме. На месте работают представители транспортной прокуратуры. На борту находились 109 человек, информации о пострадавших нет.

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