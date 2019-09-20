У самолета Utair нашли неполадки во время полета

Приборы лайнера дали сбой (архивное фото)
Лайнер компании Utair, вылетевший из Уфы, экстренно вернулся в аэропорт из-за неполадок аппаратуры. Приборы показывали, что в кабине пилотов не росло давление.
«От экипажа воздушного судна Boeing 737-500, выполняющего рейс Уфа — Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру Приволжья.
Самолет сел в штатном режиме. На месте работают представители транспортной прокуратуры. На борту находились 109 человек, информации о пострадавших нет.