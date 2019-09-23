На Сахалине из-за отравления госпитализированы 20 рыбаков

Источник отравления не установления
На Сахалине сразу 20 сотрудников рыболовецкого стана попали в больницу с отравлением. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
«Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова) в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске», — сообщают РИА «Новости».
На данный момент источник отравления рыбаков не установлен. По факту происшествия проводится расследование.