22 сентября 2019

На Сахалине из-за отравления госпитализированы 20 рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, рыбаки, кама, рыба, река, рыбалка
Источник отравления не установленияФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

На Сахалине сразу 20 сотрудников рыболовецкого стана попали в больницу с отравлением. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

«Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова) в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске», — сообщают РИА «Новости».

На данный момент источник отравления рыбаков не установлен. По факту происшествия проводится расследование.

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