В ХМАО мошенники вымогают деньги у бизнесменов, выдавая себя за чиновников

В Югре мошенники хотят заработать на продаже липовых сертификатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургуте предприниматели столкнулись с мошенниками, предлагавшими им приобрести якобы обязательные сертификаты для ведения бизнеса. При этом злоумышленники выдавали себя за представителей инспекции труда. Об этом «URA.RU» сообщил один из коммерсантов, которого принуждали заплатить за документ.

«Позвонила девушка, которая представилась сотрудником отдела мониторинга инспекции труда, предлагает какой-то пакет документов, который обязательно должен быть у любого предприятия. Стоит он две тысячи рублей. Приехал курьер, который ничего не знает. Я пытаюсь дозвониться в офис, там тоже ничего внятного никто сказать не может, в итоге просто бросили трубку», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что сертификат представляет собой лист плотной бумаги, в котором даже печать сделана на принтере.

В государственной инспекции труда ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что за последнее время сталкивались с несколькими подобными случаями. «Инспекция не занимается продажей полиграфической продукции. От лица ведомства орудуют мошенники, которые предлагают приобрести еще книги по охране труда, а при отказе угрожают провести в организации проверку» — прокомментировали в государственной инспекции труда ХМАО.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что пока в адрес полиции заявлений о подобных происшествиях не поступало.