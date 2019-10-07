Следователи отрицают появление маньяка-вешателя на Урале

Следователи считают, что произошли два разных самоубийства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В СКР по Свердловской области опровергли распространившиеся по Екатеринбургу слухи о появлении маньяка, который убивает своих жертв на виселице. Слухи появились после того, как в городе два дня подряд находили женщин, погибших при схожих обстоятельствах.

«Я хочу успокоить общественность и официально сообщаю, что слухи о появившемся в Екатеринбурге „маньяке“, который якобы причастен к смерти двух женщин, не подтверждаются, являются неправдой. Органами следственного комитета проводятся две отдельные доследственные проверки по фактам смертей двух девушек, в обоих случаях уголовных дел не возбуждалось, и между собой эти два факта никак не связаны, причем, опять же, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется. Сведения о том, что якобы с начала октября была третья умершая при схожих обстоятельствах, также не верны», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 4 октября в Екатеринбурге в парке у главного здания Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) обнаружили тело молодой девушки. По предварительным данным, она совершила самоубийство. Речь идет о студентке первого или второго курса, которая приехала учиться в Екатеринбург из Челябинска.

На следующий день во дворе дома на улице Восточной обнаружили тело женщины, повешенной на детской площадке. По информации правоохранителей, смерть 41-летней женщины не связана с криминалом.