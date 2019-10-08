Он хочет, чтобы верующие шли голосовать с молитвой, а неверующие — с песней Фото: со страницы Александра Гавриленко во «ВКонтакте»

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Православный активист из Екатеринбурга Александр Гавриленко сочинил «гимн Храму Святой Екатерины». Песня призвана агитировать людей на предстоящем городском опросе по выбору площадки для Храма Святой Екатерины голосовать за место бывшего приборостроительного завода.

Как сообщил «URA.RU» активист, песня родилась спонтанно. «Сидел у себя в саду, думал, как же провести опрос. Напевал какие-то ноты — хотелось чего-то лиричного, душевного. И потихонечку родилось: «Храм в сердце города, нам очень дорог он», — рассказал Гавриленко.

Неделя ушла на доработку, затем автор записал песню вместе с группой «Сухов band», знакомые сделали клип. Автор признает, что в песне есть недочеты (кое-где не хватает рифм), но просит не судить его строго. «Если бы она родилась месяц назад, ее можно было „откатать“, ее могли бы исполнить звезды эстрады, — говорит Александр. — Но она получилась „народная“».

Он подтвердил, что творение создавалось с пропагандистской целью. «Я написал ее, чтобы всем было понятно, что этот храм не что-то придуманное, новодельное, а то, что мы потеряли в лихие времена, и теперь его надо восстановить», — говорит Александр.

Гавриленко был единственным представителем православной общественности в составе рабочей группы при мэрии Екатеринбургу по выбору площадки для строительства Храма Святой Екатерины (кроме него, интересы епархии представляли два священника).