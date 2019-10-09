Руководители организации обвиняют друг-друга в нарушениях устава, а крайними оказываются простые журналисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Союза журналистов Югры Александр Григоренко обвинил председателя нижневартовского Союза журналистов Николая Молокова в сепаратизме и подделке документов.

«[Молокова] вызвали в Ханты-Мансийск, чтобы на заседании правления обсудить его действия, как дискредитирующие деятельность всей организации», — рассказал информированный источник «URA.RU».

По словам инсайдера, Григоренко считает, что председатель нижневартовского отделения Союза журналистов (СЖ) не имел права собирать документы от новых членов, чтобы отправлять их на согласование в Москву, а должен был оформлять все через окружное отделение. А значит, все оформленные Молоковым члены Союза не являются таковыми. Также Молокова обвинили в том, что он подделывал бланки и подписи Григоренко. Молоков, по словам источника, с обвинениями не согласился. В ответ Григоренко предложил исключить Молокова из организации. Пока стороны сошлись на временном решении: досконально проверить деятельность Нижневартовской ячейки.

Источники «URA.RU» сообщают, что все это — лишь видимая часть конфликта, а проблема гораздо глубже. «Нижневартовский Союз журналистов не очень любит Григоренко. Он за последние пять лет своей работы мало что сделал для журналистов, в то время как Молоков организовал крупнейший в Югре медиафорум. Набирающий уважение и влияние Молоков, конечно, не может не пугать Григоренко перед предстоящими выборами на пост председателя правления Союза». Григоренко и Молоков официально отказались комментировать конфликт.