В Югре проверят на полиграфе журналистов, которые слили в сеть видео с матерящимися чиновниками

В ТРК «Пыть-ЯхИнформ» собирается повсюду установить камеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ», где произошла утечка видео в интернет с ругающимися матом чиновниками, проверят на детекторе лжи. Об этом «URA.RU» рассказала директор ТРК Жанна Матрунич.

«Материалы проверки мы уже передаем в администрацию города. Но человека, который допустил утечку этого видео, мы пока не нашли. Доступ к серверу есть у всех сотрудников. Поэтому решили использовать полиграф, чтобы проверить работников телерадиокомпании», — заявила Матрунич.

Также она опровергла слухи о том, что из-за произошедшего инцидента принято решение об ее увольнении. «Эта информация не соответствует действительности. Мы сейчас разрабатываем положение об информационной безопасности, положение о профессиональной этике. Устанавливать видеокамеры будем буквально над каждым рабочим местом», — прокомментировала глава ТРК.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в соцсетях появилось видео с неудачными дублями телевизионных интервью, где мэр Пыть-Яха Александр Морозов ругается матом, а спикер городской думы Олег Шевченко забывает названия депутатских комиссий.