Жители боятся обрушения конструкции Фото: паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск»

Жители Нефтеюганска, проживающие в 12 микрорайоне, опасаются за свои жизни при входе в подъезд дома из-за аварийного состояния козырьков. Своими опасениями они поделились с подписчиками паблика «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», записав соответствующее видео.

На записи видно, что к козырькам подъездов коммунальщиками приставлены деревянные опоры. Однако автор видео сомневается в надежности этой конструкции. «Вот это крыша, она рассыпается. Тут железо трескается, а они деревяшку поставили. Техника безопасности просто в полном объеме», — иронизирует женщина. Подписчики паблика в комментариях указали, что такие проблемы существуют в двух соседних домах и вспомнили про аналогичную ситуацию в другом микрорайоне. «Там козырек был без подпорок и таки упал весь. Потом все козырьки в доме подперли трубами и распорками», — написал Степан Киселев.

Дозвониться до руководства управляющей компании «Сфера жилья», обслуживающей эти дома корреспонденту «URA.RU» не удалось, в приемной никто не ответил на звонки. В диспетчерской посоветовали обратиться по этому вопросу в следующей понедельник, когда на месте будет главный инженер. На вопрос журналиста агентства о том, что будет, если ЧП произойдет до понедельника — ответить затруднились. В администрации Нефтеюганска жителям посоветовали лишь обратиться в службу муниципального жилищного контроля.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что нефтеюганцы пришли в ужас от того, как коммунальщики отремонтировали и покрасили фасад одного из многоквартирных домов.