В селе Яр Тюменского района вода стала темно-бурого цвета Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

В селе Яр под Тюменью вместо чистой воды из-под крана потекла жидкость, похожая на какао. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал местный житель и приложил к публикации видеозапись.

Ролик посмотрели более 20 тысяч пользователей. «Грязевые ванны можно принимать», — уверена Тая Нестер, «Бэйлис», — написал Максим Прибытков, «Встал с утра и кофе прямо из раковины бахнул», — отметил в комментариях Сергей Наумик.

Пресс-секретарь администрации Тюменского района Галина Евсеева рассказала о том, что эта запись сделана уже давно, но в селе Яр сегодня утром действительно были проблемы с водой.

«Сегодня утром из-за скачка напряжения в селе Яр вышла из строя одна из насосных установок. После того, как её снова запустили, произошел гидроудар. Вода, похожая на „какао“, шла из-под крана где-то в течение получаса. Хочу отметить, что жителей частного сектора это не коснулось. Проблема с грязной водой наблюдалась только в многоэтажках», — рассказала она «URA.RU»