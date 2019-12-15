14 декабря 2019
13 декабря 2019
12 декабря 2019

В центре Перми мужчина открыл стрельбу из автомата. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Летящие пустые гильзы попадали в рядом стоящие машиныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Перми неизвестный мужчина из автомобиля открыл стрельбу из автомата Калашникова. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.

«Происшествие случилось ночью 14 декабря около клуба „Май-Тай“», — сообщает портал PermNews.ru со ссылкой на слова очевидца. Отмечается, что инцидент произошел на улице Монастырская.

Неизвестный мужчина высунулся из окна с переднего пассажирского сидения, достал автомат Калашникова и произвел очередь выстрелов вверх. Летящие пустые гильзы попадали в рядом стоящие машины. После этого автомобиль уехал в сторону железнодорожного вокзала. По словам очевидца, недалеко от места происшествия находился наряд ГИБДД. Однако стражи порядка не предприняли никаких действий.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю «URA.RU» сообщили, что обратили внимание на опубликованные в соцсетях материалы о происшествии. «Сейчас проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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