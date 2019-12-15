В центре Перми неизвестный мужчина из автомобиля открыл стрельбу из автомата Калашникова. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.
«Происшествие случилось ночью 14 декабря около клуба „Май-Тай“», — сообщает портал PermNews.ru со ссылкой на слова очевидца. Отмечается, что инцидент произошел на улице Монастырская.
Неизвестный мужчина высунулся из окна с переднего пассажирского сидения, достал автомат Калашникова и произвел очередь выстрелов вверх. Летящие пустые гильзы попадали в рядом стоящие машины. После этого автомобиль уехал в сторону железнодорожного вокзала. По словам очевидца, недалеко от места происшествия находился наряд ГИБДД. Однако стражи порядка не предприняли никаких действий.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю «URA.RU» сообщили, что обратили внимание на опубликованные в соцсетях материалы о происшествии. «Сейчас проводится проверка», — рассказали в ведомстве.