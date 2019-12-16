Украсить столицу Урала планируют к 25 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга закончит украшать Екатеринбург к Новому году за неделю до Нового года — 25 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. К этому моменту, в частности, будут размещены гирлянды на проспекте Ленина и улице Якова Свердлова. С точки зрения оформления города «В этом году ничего значительно не изменится», — уточнила пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

В мэрии уточнили, что предложили бизнесу и муниципальным организациям принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. В рамках этой программы будут украшены почти 12 тысяч объектов. На здании Горсвета установят автовышку с гирляндой и посадят в «люльку» Деда Мороза, «Екатеринбургское лесничество» украсит парк Энгельса, живая ель появится у Камерного театра.

Главной новогодней площадкой по традиции станет ледовый городок на Площади 1905 года, торжественное открытие которого запланировано на 27 декабря. Темой городка станет 200-летие с момента открытия русскими мореплавателями Антарктиды. «На строительство ледового городка заложено 24,5 миллиона рублей, сумма по сравнению с прошлым годом практически не изменилась», — уточнили в пресс-службе мэрии.