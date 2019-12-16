Названы последствия отмены банковского роуминга в России

Глава АРБ Гарегин Тосунян высказался за полную отмену межбанковского роуминга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комиссия за денежные переводы между всеми российскими банками будет отменена вслед за платой за переводы между подразделениями одного банка. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Думаю, что запрет на банковский роуминг будет расширяться. Постепенно это коснется переводов не только внутри одного банка, но и между всеми банками. Роуминг в сегодняшнем виде — это издевательство над здравым смыслом. Брать проценты за платежи — это некая форма налогообложения», — считает Тосунян.

Он напомнил, что в европейских странах межбанковский роуминг был полностью отменен в 2015 году, но уточнил, что это другая крайность, которая тоже не вполне справедлива. «Каждый платеж является трудоемким, банки тратят на него некий ресурс. Но он не должен быть связан с суммой платежа. Это должна быть небольшая фиксированная плата», — отмечает эксперт.

Причиной обложения денежных переводов дополнительной комиссией Тосунян назвал действующие со стороны государства ограничения на кредитование. «Банки были вынуждены искать источники непроцентных доходов: менять тарифы, брать процент от суммы транзакции», — говорит глава АРБ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене дополнительной комиссии за переводы между счетами, открытыми в разных региональных подразделениях одного банка. Нововведения призваны устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг, сообщает телеканал 360. Закон начнет действовать в июне 2020 года.