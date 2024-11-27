Разведка США оценила вероятность ядерной войны из-за ударов по РФ

Reuters: разведка США считает, что удары по РФ не несут риск ядерной эскалации

28 ноября 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Ранее Байден разрешил Украине ударять американскими ракетами по РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Разведывательные службы США считают, что возможность использования американских дальнобойных вооружений для нанесения ударов по территории России не приведет к ядерной эскалации. Об этом сообщают источники в разведке. «В последние семь месяцев аналитики из США предоставили данные, указывающие на то, что применение таких мер не будет иметь последствий в виде ядерной реакции со стороны России. Применение РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности „Орешник“ в неядерном исполнении не изменило эти оценки американской стороны», — сообщает агентство Reuters , ссылаясь на источники. Уточняется, что использование Россией новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» в конвенциональном исполнении также не повлияло на оценки американских разведывательных служб относительно риска ядерной эскалации. Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине ударять американскими ракетами по территориям России. 19 ноября ВСУ нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. В ответ на это ВС РФ нанесли удар новым оружием «Орешник». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведывательные службы США считают, что возможность использования американских дальнобойных вооружений для нанесения ударов по территории России не приведет к ядерной эскалации. Об этом сообщают источники в разведке. «В последние семь месяцев аналитики из США предоставили данные, указывающие на то, что применение таких мер не будет иметь последствий в виде ядерной реакции со стороны России. Применение РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности „Орешник“ в неядерном исполнении не изменило эти оценки американской стороны», — сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Уточняется, что использование Россией новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» в конвенциональном исполнении также не повлияло на оценки американских разведывательных служб относительно риска ядерной эскалации. Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине ударять американскими ракетами по территориям России. 19 ноября ВСУ нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. В ответ на это ВС РФ нанесли удар новым оружием «Орешник».