27 ноября 2024

Разведка США оценила вероятность ядерной войны из-за ударов по РФ

Reuters: разведка США считает, что удары по РФ не несут риск ядерной эскалации
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, зрк, пво, с-500, зенитный комплекс, stock
Ранее Байден разрешил Украине ударять американскими ракетами по РФ Фото:

Разведывательные службы США считают, что возможность использования американских дальнобойных вооружений для нанесения ударов по территории России не приведет к ядерной эскалации. Об этом сообщают источники в разведке.

«В последние семь месяцев аналитики из США предоставили данные, указывающие на то, что применение таких мер не будет иметь последствий в виде ядерной реакции со стороны России. Применение РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности „Орешник“ в неядерном исполнении не изменило эти оценки американской стороны», — сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Уточняется, что использование Россией новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» в конвенциональном исполнении также не повлияло на оценки американских разведывательных служб относительно риска ядерной эскалации.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине ударять американскими ракетами по территориям России. 19 ноября ВСУ нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. В ответ на это ВС РФ нанесли удар новым оружием «Орешник».

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Разведывательные службы США считают, что возможность использования американских дальнобойных вооружений для нанесения ударов по территории России не приведет к ядерной эскалации. Об этом сообщают источники в разведке. «В последние семь месяцев аналитики из США предоставили данные, указывающие на то, что применение таких мер не будет иметь последствий в виде ядерной реакции со стороны России. Применение РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности „Орешник“ в неядерном исполнении не изменило эти оценки американской стороны», — сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Уточняется, что использование Россией новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» в конвенциональном исполнении также не повлияло на оценки американских разведывательных служб относительно риска ядерной эскалации. Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине ударять американскими ракетами по территориям России. 19 ноября ВСУ нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. В ответ на это ВС РФ нанесли удар новым оружием «Орешник».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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