Стало известно, почему на внучку Чкалова завели уголовное дело

ТАСС: уголовное дело против Богдановой* завели по причине оправдания терроризма

28 ноября 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении Дарьи Богдановой* завели по причине оправдания терроризма Фото: Илья Московец © URA.RU Уголовное дело в отношении российской спортсменки Дарьи Богдановой (признана иноагентом в России), которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова, было заведено после того, как девушка дала интервью журналисту Олегу Кашину. Об этом свидетельствуют материалы дела. Отмечается, что Богданова публично озвучила экстремистские заявления террористического характера. «Богданова Д. А. сформировала у себя преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма [в интернете]», — сказано в одном из документов дела. С ним ознакомился ТАСС. Их дела также следует, что Богданова в ходе интервью с Кашиным, которое было дано еще в начале 2024 года, призывала к смене действующей российской власти. Богданову ранее заочно арестовали. Уголовное дело в отношении нее было заведено еще в апреле этого года. В настоящее время она объявлена в международный розыск, так как девушка находится за границей. Богданова является правнучкой советского летчика-испытателя Валерия Чкалова. Тот был удостоен звания Героя Советского Союза в 1936 году. *Дарья Богданова признана Минюстом иноагентом в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении российской спортсменки Дарьи Богдановой (признана иноагентом в России), которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова, было заведено после того, как девушка дала интервью журналисту Олегу Кашину. Об этом свидетельствуют материалы дела. Отмечается, что Богданова публично озвучила экстремистские заявления террористического характера. «Богданова Д. А. сформировала у себя преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма [в интернете]», — сказано в одном из документов дела. С ним ознакомился ТАСС. Их дела также следует, что Богданова в ходе интервью с Кашиным, которое было дано еще в начале 2024 года, призывала к смене действующей российской власти. Богданову ранее заочно арестовали. Уголовное дело в отношении нее было заведено еще в апреле этого года. В настоящее время она объявлена в международный розыск, так как девушка находится за границей. Богданова является правнучкой советского летчика-испытателя Валерия Чкалова. Тот был удостоен звания Героя Советского Союза в 1936 году. *Дарья Богданова признана Минюстом иноагентом в РФ