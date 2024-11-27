27 ноября 2024

Коммунальщиков Сумской области лишили брони и приказали мобилизовать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Украинских коммунальщиков мобилизуют в течение двух дней Фото:

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь коммунальщикам города Конотопа. Он распорядился мобилизовать их в ряды украинской армии в течение двух дней под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Господин Артюх отменил бронь работникам критических коммунальных предприятий. Из ТЦК мне люди звонят и говорят: „Мы ничего не можем сделать, у нас указание мобилизовать всех работников водоканала и теплоснабжения“», — заявил Семенихин на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мэр также Конотопа обратился к Владимиру Зеленскому. Он попросил лидера Украины перевести Артюха в город слесарем канализационных сетей, взамен мобилизуемых СБУ коммунальщиков.

Ранее в Кривом Роге на Украине отключили отопление из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организаций мобилизовали рабочих. На данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов, 43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь коммунальщикам города Конотопа. Он распорядился мобилизовать их в ряды украинской армии в течение двух дней под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин. «Господин Артюх отменил бронь работникам критических коммунальных предприятий. Из ТЦК мне люди звонят и говорят: „Мы ничего не можем сделать, у нас указание мобилизовать всех работников водоканала и теплоснабжения“», — заявил Семенихин на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Мэр также Конотопа обратился к Владимиру Зеленскому. Он попросил лидера Украины перевести Артюха в город слесарем канализационных сетей, взамен мобилизуемых СБУ коммунальщиков. Ранее в Кривом Роге на Украине отключили отопление из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организаций мобилизовали рабочих. На данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов, 43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...