Коммунальщиков Сумской области лишили брони и приказали мобилизовать

28 ноября 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Украинских коммунальщиков мобилизуют в течение двух дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь коммунальщикам города Конотопа. Он распорядился мобилизовать их в ряды украинской армии в течение двух дней под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин. «Господин Артюх отменил бронь работникам критических коммунальных предприятий. Из ТЦК мне люди звонят и говорят: „Мы ничего не можем сделать, у нас указание мобилизовать всех работников водоканала и теплоснабжения“», — заявил Семенихин на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Мэр также Конотопа обратился к Владимиру Зеленскому. Он попросил лидера Украины перевести Артюха в город слесарем канализационных сетей, взамен мобилизуемых СБУ коммунальщиков. Ранее в Кривом Роге на Украине отключили отопление из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организаций мобилизовали рабочих. На данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов, 43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь коммунальщикам города Конотопа. Он распорядился мобилизовать их в ряды украинской армии в течение двух дней под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин. «Господин Артюх отменил бронь работникам критических коммунальных предприятий. Из ТЦК мне люди звонят и говорят: „Мы ничего не можем сделать, у нас указание мобилизовать всех работников водоканала и теплоснабжения“», — заявил Семенихин на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Мэр также Конотопа обратился к Владимиру Зеленскому. Он попросил лидера Украины перевести Артюха в город слесарем канализационных сетей, взамен мобилизуемых СБУ коммунальщиков. Ранее в Кривом Роге на Украине отключили отопление из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организаций мобилизовали рабочих. На данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов, 43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря.