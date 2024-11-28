В НАТО обвинили Китай в диверсии в Балтийском море

WSJ: китайское судно умышленно повредило кабели в Балтийском море
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, танкер, иртыш, грузовое судно, навигация, нефтеналивное судно
В Балтийском море судно, предположительно китайское, повредило подводные кабели (архивное фото) Фото:

Североатлантический альянс обвинил Китай в том, что его судно намеренно повредило подводные кабели, соединяющие Швецию и Литву в Балтийском море. Об этом сообщают американские СМИ.

«Экипаж сухогруза Yi Peng 3 может быть причастен к сознательному бросанию якоря с последующим движением судна. Это действие привело к обрыву первого кабеля, соединяющего Швецию и Литву», — передает «Ридус», ссылаясь на американских журналистов. По данным The Wall Street Journal, спустя несколько часов также был поврежден и второй кабель — уже между Германией и Финляндией. Сейчас судно находится в проливе Каттегат. Планируется расследование с последующей остановкой судна в международных водах.

До этого Bild писал, что капитаном судна, повредившего кабели, мог быть гражданином России, передает RT. В Швеции классифицировали происшествие с повреждением кабелей как диверсию.

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Североатлантический альянс обвинил Китай в том, что его судно намеренно повредило подводные кабели, соединяющие Швецию и Литву в Балтийском море. Об этом сообщают американские СМИ. «Экипаж сухогруза Yi Peng 3 может быть причастен к сознательному бросанию якоря с последующим движением судна. Это действие привело к обрыву первого кабеля, соединяющего Швецию и Литву», — передает «Ридус», ссылаясь на американских журналистов. По данным The Wall Street Journal, спустя несколько часов также был поврежден и второй кабель — уже между Германией и Финляндией. Сейчас судно находится в проливе Каттегат. Планируется расследование с последующей остановкой судна в международных водах. До этого Bild писал, что капитаном судна, повредившего кабели, мог быть гражданином России, передает RT. В Швеции классифицировали происшествие с повреждением кабелей как диверсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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