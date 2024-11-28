В НАТО обвинили Китай в диверсии в Балтийском море

WSJ: китайское судно умышленно повредило кабели в Балтийском море

28 ноября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Балтийском море судно, предположительно китайское, повредило подводные кабели (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Североатлантический альянс обвинил Китай в том, что его судно намеренно повредило подводные кабели, соединяющие Швецию и Литву в Балтийском море. Об этом сообщают американские СМИ. «Экипаж сухогруза Yi Peng 3 может быть причастен к сознательному бросанию якоря с последующим движением судна. Это действие привело к обрыву первого кабеля, соединяющего Швецию и Литву», — передает «Ридус», ссылаясь на американских журналистов. По данным The Wall Street Journal, спустя несколько часов также был поврежден и второй кабель — уже между Германией и Финляндией. Сейчас судно находится в проливе Каттегат. Планируется расследование с последующей остановкой судна в международных водах. До этого Bild писал, что капитаном судна, повредившего кабели, мог быть гражданином России, передает RT. В Швеции классифицировали происшествие с повреждением кабелей как диверсию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североатлантический альянс обвинил Китай в том, что его судно намеренно повредило подводные кабели, соединяющие Швецию и Литву в Балтийском море. Об этом сообщают американские СМИ. «Экипаж сухогруза Yi Peng 3 может быть причастен к сознательному бросанию якоря с последующим движением судна. Это действие привело к обрыву первого кабеля, соединяющего Швецию и Литву», — передает «Ридус», ссылаясь на американских журналистов. По данным The Wall Street Journal, спустя несколько часов также был поврежден и второй кабель — уже между Германией и Финляндией. Сейчас судно находится в проливе Каттегат. Планируется расследование с последующей остановкой судна в международных водах. До этого Bild писал, что капитаном судна, повредившего кабели, мог быть гражданином России, передает RT. В Швеции классифицировали происшествие с повреждением кабелей как диверсию.