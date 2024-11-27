Правительству хотят дать право устанавливать критерии агрессии у животного

Госсовет Чувашии предложил Госдуме законопроект о наделении правительства полномочиями по установлению единых критериев и порядка определения немотивированной агрессии у бездомных животных. Документ направлен в ГД.
«Регионы России самостоятельно устанавливают, что считать немотивированной агрессией у бездомных животных, что иногда приводит к решениям об эвтаназии. В результате различные регионы самостоятельно устанавливают критерии, что порой приводит к принятию решения об эвтаназии», — подчеркивают авторы законопроекта. Инициатива Госсовета Чувашии вызвана стремлением установить четкие и справедливые правила в отношении бездомных животных на территории всей страны.
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