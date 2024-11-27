27 ноября 2024

Правительству хотят дать право устанавливать критерии агрессии у животного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посёлок Сосьва. Свердловская область, собака, лес, пепелище, последствия пожара, бездомное животное
Сейчас регионы России самостоятельно устанавливают критерии агрессии у собак Фото:

Госсовет Чувашии предложил Госдуме законопроект о наделении правительства полномочиями по установлению единых критериев и порядка определения немотивированной агрессии у бездомных животных. Документ направлен в ГД.

«Регионы России самостоятельно устанавливают, что считать немотивированной агрессией у бездомных животных, что иногда приводит к решениям об эвтаназии. В результате различные регионы самостоятельно устанавливают критерии, что порой приводит к принятию решения об эвтаназии», — подчеркивают авторы законопроекта. Инициатива Госсовета Чувашии вызвана стремлением установить четкие и справедливые правила в отношении бездомных животных на территории всей страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госсовет Чувашии предложил Госдуме законопроект о наделении правительства полномочиями по установлению единых критериев и порядка определения немотивированной агрессии у бездомных животных. Документ направлен в ГД. «Регионы России самостоятельно устанавливают, что считать немотивированной агрессией у бездомных животных, что иногда приводит к решениям об эвтаназии. В результате различные регионы самостоятельно устанавливают критерии, что порой приводит к принятию решения об эвтаназии», — подчеркивают авторы законопроекта. Инициатива Госсовета Чувашии вызвана стремлением установить четкие и справедливые правила в отношении бездомных животных на территории всей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...