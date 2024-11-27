В Москве прошла церемония награждения первой в России профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема». Для проведения масштабного мероприятия выбрали киноконцертный комплекс «Мосфильм».
Главную награду в номинации «Блогер года» завоевал Сергей Минаев. За отражение настоящих семейных ценностей в номинации «Семейный блогер» победила семья Дениса Кукояка. Премию «Лайфстайл-блогер» получила Оксана Самойлова, а лучшим «Блогом о стиле» признали блог Александра Рогова.
В борьбе за номинацию «Блог о еде» победу одержал основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. Однако он заявил, что является большим фанатом своих конкурентов — блогеров Макса Бранта и Супер Стаса (Станислава Плетнева).
Телеведущая Ксения Бородина пришла на церемонию с бойфрендом Николаем Сердюковым. Среди гостей также были — певица Ольга Орлова, теле — и радиоведущая Тутта Ларсен и другие знаменитости. Ведущим премии стал Азамат Мусагалиев.
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