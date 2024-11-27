В Москве впервые наградили блогеров на премии «Блогема». Фоторепортаж

В Москве прошла церемония награждения первой в РФ премией инфлюенсеров «Блогема»

28 ноября 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Ксения Бородина пришла на премию с бойфрендом Николаем Сердюковым (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве прошла церемония награждения первой в России профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема». Для проведения масштабного мероприятия выбрали киноконцертный комплекс «Мосфильм». Главную награду в номинации «Блогер года» завоевал Сергей Минаев. За отражение настоящих семейных ценностей в номинации «Семейный блогер» победила семья Дениса Кукояка. Премию «Лайфстайл-блогер» получила Оксана Самойлова, а лучшим «Блогом о стиле» признали блог Александра Рогова. В борьбе за номинацию «Блог о еде» победу одержал основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. Однако он заявил, что является большим фанатом своих конкурентов — блогеров Макса Бранта и Супер Стаса (Станислава Плетнева). Телеведущая Ксения Бородина пришла на церемонию с бойфрендом Николаем Сердюковым. Среди гостей также были — певица Ольга Орлова, теле — и радиоведущая Тутта Ларсен и другие знаменитости. Ведущим премии стал Азамат Мусагалиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве прошла церемония награждения первой в России профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема». Для проведения масштабного мероприятия выбрали киноконцертный комплекс «Мосфильм». Главную награду в номинации «Блогер года» завоевал Сергей Минаев. За отражение настоящих семейных ценностей в номинации «Семейный блогер» победила семья Дениса Кукояка. Премию «Лайфстайл-блогер» получила Оксана Самойлова, а лучшим «Блогом о стиле» признали блог Александра Рогова. В борьбе за номинацию «Блог о еде» победу одержал основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. Однако он заявил, что является большим фанатом своих конкурентов — блогеров Макса Бранта и Супер Стаса (Станислава Плетнева). Телеведущая Ксения Бородина пришла на церемонию с бойфрендом Николаем Сердюковым. Среди гостей также были — певица Ольга Орлова, теле — и радиоведущая Тутта Ларсен и другие знаменитости. Ведущим премии стал Азамат Мусагалиев.