Экс- глава ЦБ Дубинин: Россия сможет жить и при инфляции в 50%

Россия при нынешнем уровне инфляции сможет существовать еще долго, заявил бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с корреспондентом URA.RU. По его словам, страна может жить и при инфляции в 50%.
«Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% в несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин.
Профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с URA.RU заявил, что в РФ наблюдается стремительное увеличение курса доллара. По его словам, подобное подорожание доллара связано с политическими факторами. В том числе на рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка.
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