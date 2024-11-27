27 ноября 2024

Экс- глава ЦБ Дубинин: Россия сможет жить и при инфляции в 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
В среду, 27 ноября, доллар превысил 108 рублей Фото:
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Рубль стремительно падает

Россия при нынешнем уровне инфляции сможет существовать еще долго, заявил бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с корреспондентом URA.RU. По его словам, страна может жить и при инфляции в 50%.

«Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% в несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин.

Профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с URA.RU заявил, что в РФ наблюдается стремительное увеличение курса доллара. По его словам, подобное подорожание доллара связано с политическими факторами. В том числе на рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка.

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Россия при нынешнем уровне инфляции сможет существовать еще долго, заявил бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с корреспондентом URA.RU. По его словам, страна может жить и при инфляции в 50%. «Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% в несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин. Профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с URA.RU заявил, что в РФ наблюдается стремительное увеличение курса доллара. По его словам, подобное подорожание доллара связано с политическими факторами. В том числе на рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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