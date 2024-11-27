Экс- глава ЦБ Дубинин: Россия сможет жить и при инфляции в 50%

28 ноября 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

В среду, 27 ноября, доллар превысил 108 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Рубль стремительно падает Россия при нынешнем уровне инфляции сможет существовать еще долго, заявил бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с корреспондентом URA.RU. По его словам, страна может жить и при инфляции в 50%. «Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% в несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин. Профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с URA.RU заявил, что в РФ наблюдается стремительное увеличение курса доллара. По его словам, подобное подорожание доллара связано с политическими факторами. В том числе на рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия при нынешнем уровне инфляции сможет существовать еще долго, заявил бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с корреспондентом URA.RU. По его словам, страна может жить и при инфляции в 50%. «Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% в несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин. Профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с URA.RU заявил, что в РФ наблюдается стремительное увеличение курса доллара. По его словам, подобное подорожание доллара связано с политическими факторами. В том числе на рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка.