МВД объяснило, какие сведения могут попасть в паспорт гражданина РФ

Информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови может стать одной из необязательных отметок в паспорте гражданина России. Это следует из документов МИД РФ.
«Необязательные отметки в российских паспортах могут включать информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови», — сообщает «Ридус» со ссылкой на официальные документы. Там отмечается, что такие необязательные отметки могут вносить любые уполномоченные органы и организации.
Ранее ГУ МВД России по вопросам миграции сообщило, что в паспорте гражданина должны присутствовать отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учета, а также данные о воинской обязанности. Также, по желанию россиянина, в его документ могут быть внесены данные о регистрации и расторжении брака, наличии детей, ранее выданных паспортах и других основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны, пишет ОТР.
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