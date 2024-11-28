МВД объяснило, какие сведения могут попасть в паспорт гражданина РФ

МВД: группы крови и ИНН могут быть внесены в паспорт россиянина
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Необязательные отметки могут вносить любые уполномоченные органы и организации, сообщили в МВД РФ
Необязательные отметки могут вносить любые уполномоченные органы и организации, сообщили в МВД РФ Фото:

Информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови может стать одной из необязательных отметок в паспорте гражданина России. Это следует из документов МИД РФ.

«Необязательные отметки в российских паспортах могут включать информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови», — сообщает «Ридус» со ссылкой на официальные документы. Там отмечается, что такие необязательные отметки могут вносить любые уполномоченные органы и организации.

Ранее ГУ МВД России по вопросам миграции сообщило, что в паспорте гражданина должны присутствовать отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учета, а также данные о воинской обязанности. Также, по желанию россиянина, в его документ могут быть внесены данные о регистрации и расторжении брака, наличии детей, ранее выданных паспортах и других основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны, пишет ОТР.

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Информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови может стать одной из необязательных отметок в паспорте гражданина России. Это следует из документов МИД РФ. «Необязательные отметки в российских паспортах могут включать информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови», — сообщает «Ридус» со ссылкой на официальные документы. Там отмечается, что такие необязательные отметки могут вносить любые уполномоченные органы и организации. Ранее ГУ МВД России по вопросам миграции сообщило, что в паспорте гражданина должны присутствовать отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учета, а также данные о воинской обязанности. Также, по желанию россиянина, в его документ могут быть внесены данные о регистрации и расторжении брака, наличии детей, ранее выданных паспортах и других основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны, пишет ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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