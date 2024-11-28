Германия не продлила ВНЖ для журналистов RT и «Первого канала»

Берлин не продлил вид на жительство (ВНЖ) трем сотрудникам российских СМИ и одному россиянину, связанному с медиагруппой «Россия сегодня». Об этом сообщил представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате немецкой столицы.
Он завяил, что первое извещение о непродлении ВНЖ 22 февраля 2024 года получил гражданин Бразилии, работающий на глобальное мультимедийное агентство Ruptly, которое входит в состав RT. «Второе извещение касалось российской семейной пары — господина и госпожи „Х“, он — глава немецкого представительства информационного агентства „Россия сегодня“, — рассказал представитель МИД ФРГ в беседе с РИА Новости. А 22 ноября нынешнего года ВНЖ не был продлен еще одному журналисту — корреспонденту и оператору „Первого канала“.
В качестве причины отказа в продлении ВНЖ ведомство указывает якобы «распространение дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и Евросоюза (ЕС)» со стороны RT и Ruptly. Их деятельность якобы представляет «угрозу интересам ФРГ».
Также при перечислении обоснований отказа был упомянут 10-й пакет санкций ЕС. Согласно ему, несколько российских СМИ якобы ставят «под угрозу демократический дискурс» и «подорвать доверие населения к демократическим процессам».
При этом ранее МИД ФРГ уверял в возможности работы аккредитованных российских журналистов в стране. В ответ на принятые Германией меры, МИД РФ обязал журналистов немецкого СМИ ARD покинуть российскую территорию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.