В Госдуме хотят увеличить размер кредитов по семейной ипотеке

28 ноября 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Из-за роста цен семьи не могут использовать льготный кредит на покупку жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. С этим инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились депутаты во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым. «Госпрограмма жилищного кредитования „Семейная ипотека“ за прошедшие шесть лет показала свою эффективность. Сегодня программа требует корректировки в соответствии с экономической ситуацией», — говорится в обращении депутатов, которое имеется в распоряжении «Известий». В документе главу кабмина Мишустина просят повысить кредит по льготной ипотеке с 12 до 18 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных российских регионах — с 6 до 9 млн рублей. Депутаты отмечают, что размер семейной ипотеки сегодня ограничен, а цены на жилье растут. При этом эксперты издания уверены, что увеличение размера ипотечного кредита для семей спровоцирует очередной росту цен на строящееся жилье. По данным Минфин, лимит для банков в рамках семейной ипотеки в 2025 году увеличат на 2,4 трлн рублей. При этом в этом году неиспользованный банками лимит по семейной ипотеке составляет 390 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. С этим инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились депутаты во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым. «Госпрограмма жилищного кредитования „Семейная ипотека“ за прошедшие шесть лет показала свою эффективность. Сегодня программа требует корректировки в соответствии с экономической ситуацией», — говорится в обращении депутатов, которое имеется в распоряжении «Известий». В документе главу кабмина Мишустина просят повысить кредит по льготной ипотеке с 12 до 18 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных российских регионах — с 6 до 9 млн рублей. Депутаты отмечают, что размер семейной ипотеки сегодня ограничен, а цены на жилье растут. При этом эксперты издания уверены, что увеличение размера ипотечного кредита для семей спровоцирует очередной росту цен на строящееся жилье. По данным Минфин, лимит для банков в рамках семейной ипотеки в 2025 году увеличат на 2,4 трлн рублей. При этом в этом году неиспользованный банками лимит по семейной ипотеке составляет 390 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».