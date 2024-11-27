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02:30
Издание объявленного в розыск блогера из Екатеринбурга закрылось
02:30
Коммунальщиков Сумской области лишили брони и приказали мобилизовать
02:29
В Перми до конца недели сохранится смог
Власти РФ начали борьбу с обвалом рубля: что говорят эксперты
02:20
Арктические районы ХМАО вошли в федеральную земельную программу
02:15
Политолог: Запад понимает, что «скинуть» Лукашенко невозможно
02:15
Семибратов: террористические угрозы России идут от США и ИГИЛ*
Россия могла обратиться к ОДКБ из-за нападения ВСУ на Курск
02:05
Почему Россия не обратилась к ОДКБ после вторжения ВСУ в Курск
02:01
WSJ: Байден не успеет потратить на Украину обещанные миллиарды
01:49
Патрушев назвал ключевой проект для развития российского экспорта
Генерал Кит Келлог предложил мирный план и стал спецпосланником Трампа: что о нем известно
01:48
Гараж в центре Челябинска меняют на квартиру. Скрин
01:47
Задержания, обыски и отключение воды в Кургане: главное за 27 ноября
01:35
Что появится в Тюмени на месте заброшенного стадиона
Казахстан сделал выбор между Россией и США
01:01
В Сургуте ожидается перепад температур
00:37
Зеленский попросил у Запада новые ПВО против «Орешника»
2
00:18
Экс- глава ЦБ Дубинин: Россия сможет жить и при инфляции в 50%
3
Путин и Токаев готовят план защиты от Трампа и помощи Си
00:15
Под Екатеринбургом продают коттедж в стиле модерн за 42 миллиона. Фото
00:05
Мэр Сургута назвал сроки восстановления качества воды
00:03
Путин заявил об увеличении поставок газа в Узбекистан через Казахстан
Путин снизил риски наводнений на Урале
27 ноября 2024
23:46
«Подчистили шоу-бизнес»: Лолита устроила мощное шоу в Екатеринбурге вопреки протестам активистов. Видео
23:43
Арбенина рухнула с балкона во время концерта в Петербурге
3
23:32
В центре Москвы произошла стрельба. Видео
Мишустин отметил тех, кто способен создать еще один «Орешник»
23:25
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника»
1
23:13
Задержанного депутата из Шадринска Бухарова отпустили домой
23:11
Ковальчук рассказал о создании «Орешника» и другого гиперзвукового оружия
3
В регионах России ускорилось обновление городских автобусов
23:03
США предложили Украине способ быстро нарастить численность ВСУ
5
22:57
Трамп назначил спецпосланником по Украине пророссийского генерала
1
22:54
Лавров ответил пословицей на вопрос об ударах ATACMS по России. Видео
2
Главным дипломатом Европы стала ярая противница России: что ждет РФ с приходом Каи Каллас
22:47
В Екатеринбурге работу детских садов хотят сделать круглосуточной
7
22:46
Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды. Фото
22:35
Стартовал второй сезон «Лидеров России», где готовят новых управленцев
Доллар катастрофически растет из-за санкций против «Газпромбанка»: почему падает рубль, прогнозы. Инфографика
22:34
Житель ЯНАО вместе с подростком пытались продать крупную партию наркотиков
22:25
На Украине уничтожен важный для ВСУ завод: главное об СВО за 27 ноября
22:16
Трамп хочет сделать спецпосланником по Украине пророссийского генерала
На Украине уничтожен уникальный завод: история предприятия и последствия атаки. Карта
22:02
Медведев заявил о важном изменении спецоперации
1
22:01
Владикавказ и Грозный стали самыми безопасными городами России
21:56
В Екатеринбурге оцепили такси, внутри нашли труп
Финансист объяснил стремительное подорожание доллара
21:43
Путин заявил, что Казахстан официально пригласили в БРИКС
21:32
Медведев объяснил, почему РФ снизила порог использования ядерного оружия
21:31
В окружной больнице новый главврач, а в Салехарде зафиксировали температурный максимум: события дня в ЯНАО
Машкову 61: как актер стал доверенным лицом Путина и поссорился с дочерью из-за СВО
21:30
Медведев заявил, что удары по России — это переход за красные линии
5
21:30
Наследница поэта из ХМАО приняла участие в фестивале аборигенов на Ямале. Фото
21:26
Медведев: в конфликте с Украиной Россия рассчитывает только на себя
Уральцам назвали главные модные тренды 2025 года
21:25
Медведев посоветовал США не умничать, говоря о ядерной угрозе от России
21:20
Как выглядит поселок в тюменском Перевалово, который называют «коттеджным гетто». Фоторепортаж
21:15
Токаев: прорабатываются долгосрочные поставки газа из России
Киев перекидывает боевиков «Азова»* в Харьковскую область: карта СВО на 27 ноября
21:15
Арестован министр транспорта Ростовской области
1
21:15
Лунный календарь стрижек декабря 2024: когда лучше стричься
1
21:14
Россия и Казахстан возобновили поставки нефти
4
Новый глава Коми добился перемирия с олигархом Алекперовым
21:08
Рубль прекратил падение после экстренного решения Центробанка
10
21:01
Топ-менеджер ВТБ: падение рубля серьезнее скажется на росте цен, чем прогнозируется
4
20:59
Мэр Тюмени ответит на вопросы горожан
Полпред Жога узнал о своем назначении от URA.RU
20:58
Арбитражный суд ХМАО разрешил спор двух перевозчиков за контракт в восемь миллиардов рублей
1
20:58
Сколько стоит доллар в отделениях банков ХМАО
1
20:49
Кириенко: в 6 раз выросло число заявок на главную просветительскую премию России
НАТО планирует усилить сдерживание Москвы: какие удары по РФ обсуждают члены альянса
20:47
Генпрокурор РФ Краснов дал напутствие своим челябинским подчиненным. Видео
20:45
ВТБ оштрафовали за рекламные спам-сообщения
20:45
Мощность «Орешника» может достигать 45 Хиросим
20:45
«Стала оглядываться»: жертва помощника митрополита Кульберга боится за свою жизнь
20:45
Названы самые перспективные строящиеся ЖК комфорт- и бизнес-класса в Челябинске. Фото
20:45
Ледовое шоу, катание на собаках и фокусы — на какие новогодние елки сводить ребенка в Челябинске. Афиша
20:28
В Москве мигранты будут сдавать биометрию
2
20:25
Где на Ямале можно купить доллар: пять банков с услугой обмена валюты
20:23
Медведев потребовал жестко контролировать перемещения мигрантов. Видео
2
20:20
В Екатеринбурге экстренно эвакуировали спортивный комплекс
20:20
Власти ХМАО раскрыли, когда на трассах появится устойчивый высокоскоростной интернет
20:19
В Петербурге упростили систему налогообложения
20:13
В ХМАО суд оштрафовал хулиганов, которые расстреляли тротуар
20:13
ФК «Урал» выбил клуб Премьер-лиги из Кубка России. Видео
20:12
Центробанк объявил новый официальный курс доллара в России. Скрин
2
20:11
Центробанк остановил покупку валюты до конца года
6
20:07
Пермская ЛДПР попросила ЕР выйти в госдуму с запретом продажи алкоголя
20:03
CNN: бойцам ВСУ дали приказ стрелять по неизвестным из-за страха перед РФ
20:02
Челябинец, прозванный лесопарковым маньяком, обратился к генпрокурору Краснову
19:59
Тюменец выиграл суд с поликлиникой за жизненно необходимое лекарство
19:55
Переговоры Путина и Токаева длились почти два часа в Казахстане
19:53
В Кургане умер подполковник ФСБ Мальцев, служивший в Афганистане
2
19:51
В Кремле отреагировали на резкий рост доллара
21
19:50
Свердловчан с гепатитом С стало меньше
1
19:49
В Дагестане готовился теракт в госучреждении
19:45
Стали известны победители конкурса «СМИротворец»
19:39
В Сургуте запускают шоу об известных городских женщинах
19:35
«Строители ЯНАО» готовятся к перевыборам руководителей
19:30
В пригороде Челябинска построят школу на 1100 мест. Скрин
19:27
«Жесткий шмон»: концерт Лолиты в Екатеринбурге задерживают. Фото
2
19:26
Ущерб 30 млн: новые подробности по делу свердловского вице-мэра
1
19:24
Рабочие места участников СВО сохранят на весь период контракта
1
19:21
Производитель наушников из Тюмени удалил со своего сайта запрет для иноагентов
1
19:12
Депутат Бухаров перед задержанием выезжал в курганский медпункт, где на головы сыпалась штукатурка. Видео
19:11
Новый замгубернатора ХМАО Тараканов перекроит систему соцподдержки в «матрешке». Инсайд
4
19:10
Глава агропрома ЯНАО назвал главное преимущество ямальских продуктов
19:09
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2024: когда ожидать опасности
19:08
Интернет-провайдеры смогут оценить качество услуг с помощью сервиса VK
19:03
Тюменская мэрия рискует остаться без грамотного управленца
19:01
Бабушкина повезла делегацию свердловчан на съезд в главный собор РПЦ. Фото
1
19:00
«Аэрофлот» предъявил претензии к аэропорту в ХМАО из-за поврежденного самолета
1
19:00
Тюменкам предлагают заработать 70 тысяч рублей за десять дней
18:59
АТ: завершение конфликта на Украине будет похоже на распад Югославии
18:56
Органам власти и следствия в РФ разрешили скрывать часть данных о своей работе
18:55
В Кургане депутаты снова увеличили зарплаты бюджетникам
2
18:55
Из пермских трамваев уберут опасные линзы
1
18:53
Стоимость доллара в Челябинске превысила 115 рублей
18:49
Аналитик: время ли покупать доллар на фоне его экстремального роста
6
18:46
Ямальские метеорологи зафиксировали температурный рекорд за почти 150 лет
18:45
Названа причина смога в Екатеринбурге
2
18:40
В Тюменском центре тестирования успешно сдали экзамены 6,6 тысячи мигрантов
18:39
В ЯНАО девочку-подростка обвиняют в хищении денег с чужой банковской карты
18:37
Прокурор ХМАО предложил расширить возможности использования югорского семейного капитала
18:37
В Тюмени средняя стоимость доллара превысила 110 рублей
18:36
Доллар за день неожиданно вырос на 8,5%
7
18:35
Пермь вошла в топ-7 локаций России, которые помогут прогнать осеннюю хандру
18:34
Помощник Путина: кто из России поедет на инаугурацию Трампа
4
18:32
Участок проспекта Ленина в Челябинске перекроют с 28 ноября
18:30
Сколько можно зарабатывать на донорстве спермы в России
6
18:30
Захарова заявила о готовности России обменять 630 пленных
18:19
Курган попал в топ лучших городов по качеству жизни, обогнав Тюмень. Скрин
6
18:17
Власти Сургута выразили соболезнования из-за смерти экс-депутата
18:16
В Госдуме заявили о дефиците кадров в ключевой сфере во время СВО
12
18:16
Тюменские власти и застройщик «коттеджного гетто» в Перевалово встретились в суде
18:14
В Тюмени водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП. Видео
18:10
Семья жертвы недовольна судьей, отпустившей помощника митрополита Кульберга
18:07
В Екатеринбурге по заоблачным ценам продают красную икру. Фото
2
18:06
Курс юаня обновил рекорд 2022 года вслед за долларом
2
18:06
В Екатеринбург привезли первые троллейбусы новой модели. Фото
18:05
В Кургане установят памятник полицейскому, погибшему при нападении террористов
18:04
Несколько сотен ямальцев хотят быть руководителями
18:01
Департамент образования ЯНАО может возглавить ректор хабаровского вуза. Инсайд
1
17:59
В Тюмени на четверть закрыли дефицит водителей автобусов
17:58
В тюменском театре после смерти директора назначили нового руководителя
17:57
В Курганской области умер бывший главврач ЦРБ Зайцев
6
17:54
В свердловской школе жестоко избили семиклассника, в дело вмешался СКР. Видео
2
17:47
Вице-мэр свердловского города попал в полицейский изолятор
1
17:47
Пермяк зарубил топором своего приятеля
17:44
«Обозвал и вышвырнул из машины»: в ХМАО таксист набросился на пассажирку
1
17:39
Жителям Тюменской области предлагают отправиться в зону СВО из ХМАО и Москвы
17:37
Депутат Милонов возмутился «бессовестными ценами» в Большой театр
17
17:36
В вотчине «медников» остановили бюджетный коллапс: изменился Устав города
17:35
Леон и Стэлла: в Нижневартовске назвали самые редкие имена новорожденных
1
17:35
«Тарабарщину послушал»: депутат Сердюк пошел на конфликт с властями ХМАО из-за отклонения его законопроекта
17:34
В центре Тобольска в очередной раз загорелась скандальная заброшка. Фото
17:30
Церковный календарь декабря 2024: главные праздники и даты
1
17:30
МИД выгнал из России немецких журналистов
2
17:30
В Тюмени заливают самый большой каток в городе в форме сердца. Фото, видео
17:30
Суд заставил строителей убрать вахтовый городок от трубопровода «Газпрома» в ХМАО
17:29
Полпред Жога исполнил обещание перед руководством УрФУ — и этим воспользовались. Фото
17:28
На Ямале задержали браконьера с крупным уловом. Видео
1
17:26
Володин бьет тревогу из-за дефицита кадров на заводах
7
17:25
Неудобные депутаты: почему за два дня в Кургане силовики ополчились против оппозиции и их родни
7
17:22
За что могут отобрать водительское удостоверение в России в 2024 году
17:20
Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны конфликта
17:20
Глава офиса Зеленского призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров
5
17:20
Тревел-шоу свердловского канала признали лучшим в России
17:17
Ключевые игроки ХК «Трактор» рассматривают перспективу играть за океаном
17:17
Челябинский перевозчик пожаловался Краснову, что ГАИ выдавливает его с рынка
17:13
Махонин одобрил расширение двух крупнейших заводов Пермского края
1
17:12
В каких банках Кургана продают самые дешевые доллары
1
17:11
Власти Сургута сделали заявление из-за хищения 80 миллионов в частном детсаду
1
17:11
Новый год без снега: как украшают Тюмень к Новому году, несмотря на отсутствие зимней погоды. Фоторепортаж
17:09
Власти ХМАО раскрыли судьбу обманутых дольщиков в Сургуте
17:09
В Екатеринбурге резко подорожал бензин
2
17:04
На Западе раскрыли, сколько солдат ВСУ погибли с начала СВО
16:58
УП: у Украины за двое суток рухнул «план А» из-за Трампа
16:57
В ЯНАО будут вести масштабный мониторинг северного завоза в отдаленные села
16:53
Мэра Дегтярска Пильникова и его зама Ильина подозревают во взятке в 50 млн
16:52
РИАН: в структуре «Авито» появились юрлица для захвата нового рынка
16:51
Генпрокурору в Челябинске пожаловались на глав муниципалитетов
16:45
Якушев призвал усилить контроль над контрактами властей и бизнеса в регионах
16:42
«Хочу доставать свой флаг»: рокер из Екатеринбурга ответил Дудю*, как реагируют на триколор в США
16:40
Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку. Фото
16:38
В МЧС сообщили, что не спасали лодку с туристами в Баренцевом море
16:38
Игроки ХК «Трактор» и ХК «Металлург» примут участие в матче звезд КХЛ. Фото
16:38
Рыбачка из ХМАО похвасталась крупным уловом окуней. Фото
1
16:37
Курганец украл шоколада на 9 тысяч рублей
2
16:36
В Тюменской области резко похолодает
1
16:35
Герой России приехал в Екатеринбург и раскрыл, сколько еще продлится СВО
1
16:31
Военнослужащий из ненецкого поселка ЯНАО погиб на СВО. Фото
16:30
ЕП утвердил нового главу евродипломатии с антироссийской позицией
2
16:28
В центре Екатеринбурга перекроют улицы ради Крестного хода
16:26
Ямальская авиакомпания ввела новые рейсы в новогодние праздники
16:23
Жена помощника митрополита Кульберга, угодившего в секс-скандал, удалила соцсети. Фото
2
16:23
В вотчине «медников» после бунта свердловских депутатов меняется власть
16:22
В скандальном тюменском «коттеджном гетто» под Перевалово снимают ограничения с участков
16:16
Ямальские рыбаки уговаривают окуней ловиться. Фото
16:15
«Дело заказали»: скандальный экс-адвокат Пашаев сделал заявление в суде
16:15
Доллар превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года
8
16:14
На Ямале будут тренировать десантников из других регионов РФ
1
16:14
Сенатор Шептий: «Орешник» охладит безрассудные горячие головы на Западе
2
16:14
Губернатор Моор выступит с главной речью года
16:11
Как вырастут тарифы на ЖКХ в Тюменской области
16:09
Рокер из Екатеринбурга рассказал Дудю*, как из-за татуировки его «отменили» в Европе
1
16:05
Заму-долгожителю из ЯНАО нашли замену
16:04
Corriere della Sera: в рядах ВСУ воюют итальянские неофашисты
16:01
На Ямале с приездом вахтовиков ожидают подъем заболеваемости гриппом
1
15:56
Новогодние белые медведи проедут по Тюмени: маршрут
15:56
Депутат Нилов указал на причины ужесточения миграционного законодательства в России
15:55
На Украине Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
1
15:53
В Шадринске силовики обыскали дом второго депутата от СР
3
15:52
Полиция взялась за старшеклассниц, устроивших драку в ХМАО
15:52
Ветеран боевых действий умер после лечения в клинике Екатеринбурга
3
15:50
В челябинском аэропорту зарегистрировали двухмиллионного пассажира
15:50
Московская судья, рассматривающая иск Юревича к Малахову, ушла на больничный
1
15:49
«Ножом в сердце»: женщина из Курганской области обвиняется в убийстве сожителя
15:48
Прогулочное судно перевернулось в Баренцевом море, пассажиры наблюдали за китами. Видео
15:42
В Свердловскую область вернули безлимитный мобильный интернет за рубль
1
15:40
Центральную улицу Перми закроют на две недели
15:40
В Сургуте построят кукольный театр с уникальным дизайном. Фото
1
15:38
Европейский лидер принял приглашение Путина приехать на Парад Победы в Москву
1
15:37
В Нижнем Тагиле учителям подарили сертификаты на покупку надгробия
6
15:35
В Челябинскую область не пустили 181 тонну фруктов
15:32
В Екатеринбург приехал замглавы МИД Рябков
15:31
Школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге в Сургуте
15:31
Тюменка попала на операционный стол после увеличения голеней у подпольного врача
15:26
Несколько собак погибло в приюте под Белгородом из-за падения обломков дрона ВСУ
15:26
В Екатеринбурге за десятки тысяч продают шампанское: где купить дешевле
15:25
Задержан петербуржец, который легализовал более 21 тысячи мигрантов
3
15:21
Герой РФ рассказал екатеринбуржцам, что будет, если Россия проиграет СВО
15:20
На что челябинцы жаловались генпрокурору РФ Краснову. Видео
1
15:15
Как выбрать идеальную экипировку для горных лыж
15:13
Губернатор Моор подписал важное соглашение с коммунальщиками
15:10
Нанесен удар по военной части ВСУ в Харьковской области
2
15:05
Топ-3 популярных водных маршрутов у ямальцев
15:04
Водителям с непогашенной судимостью запретят перевозить детей
1
15:03
Челябинская гордума оценила объекты теплоснабжающего предприятия города
3
14:58
Развожаев: атака на Севастополь успешно отбита
14:56
В дома курганцев начала возвращаться вода после аварии на Арбинке
3
14:56
Захваченную технику НАТО навсегда разместят в Верхней Пышме
2
14:55
Куйвашев возродил департамент, ликвидированный после скандала с чиновницей «никто не просил рожать»
1
14:53
Матвеев день 29 ноября: история и традиции праздника
1
14:53
В Тюмени утвердили бюджет с дефицитом в миллиарды рублей
14:53
Как купить билеты на «Щелкунчик» в Большом театре через аукцион. Скрин
1
14:50
В Шадринске прошли обыски у оппозиционера-общественника Андрюкова
6
14:48
В ЯНАО резко сократился промышленный вылов сиговых
2
14:48
Краснов требует наказать цыгана, обманувшего мать погибшего челябинского бойца
14:33
Заслуженная артистка РСФСР Анна Балина скончалась на Алтае
14:32
Над Крымом уничтожены 25 беспилотников ВСУ
14:31
В Ханты-Мансийске закрывается ночной клуб
5
14:30
В Тобольске пациент чуть не умер прямо на приеме у врача
14:28
Магнитогорский комплекс по выпуску сухого угля признан лучшим в России
14:27
ВСУ ударили по Запорожской АЭС беспилотниками и артиллерией
14:26
Курганские силовики задержали депутата Шадринской гордумы Бухарова. Инсайд
5
14:25
Командующий РВСН: Россия сдерживает агрессию и без применения ядерного оружия
1
14:24
Пашинян отказался ехать на саммит ОДКБ в Астане
1
14:19
Мэрия Екатеринбурга рассказала об ученике, попавшем на видео в ночнушке
14:17
Первое уголовное дело возбудили в Челябинске в рамках визита генпрокурора РФ
14:17
Die Welt: на «Северных потоках» были установлены шесть взрывных устройств
4
14:12
СПК следит за температурным режимом в электричке из Кургана в Челябинск
1
14:08
Умер Михаил Левитин, оператор «Улиц разбитых фонарей»
14:07
ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР
1
14:07
В Пермском крае отключат телевидение и радио
14:00
В Кургане шесть человек задержаны по делу сестер Камшиловых. Инсайд
3
14:00
Аналитики заявили о росте легкой промышленности в России
1
13:56
В ХМАО откроется резиденция хантыйского Деда Мороза
13:56
В ХМАО после потепления резко нагрянут морозы
7
13:55
Урсула фон дер Ляйен пообещала оставить Европу без газа из России
7
13:53
Мощная магнитная буря накроет Землю 28-29 ноября: последние данные ученых
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