«Известия»: россиянам с рассеянным склерозом не хватает препаратов

28 ноября 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Лекарства выдавали пациентам за счет бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Московской, Волгоградской и Новосибирской областях в медучреждениях пациенты перестали в полном объеме получать выдаваемые им препараты от рассеянного склероза с действующим веществом терифлуномид. Об этом рассказали пациенты, получающие лекарство за счет бюджета. «В поликлинике мне не выдают препарат с начала осени. Ссылаются на его отсутствие и задержки в поставках, но обещают, что лекарство вновь появится в декабре», — рассказала «Известиям» одна из пациенток, которая живет в Подмосковье. Еще одна пациентка добавила, что обычно при перебоях больные дают друг другу лекарство взаймы, но сейчас, по ее словам, запасов на руках у людей все меньше. Согласно Госреестру лекарственных средств, препараты с терифлуномидом в России производят девять компаний, среди которых «Биокад», «Технология лекарств», «ПСК Фарма» и другие. В «Биокаде» «Известиям» сообщили, что выпуск препаратов осуществляются в соответствии с планом на 2024 год, но в этом году по тендерам Минздрава компания не участвует. Сообщалось, что пациенты, страдающие рассеянным склерозом, заявляли о проблемах с поставками четырех необходимых лекарственных препаратов. Нехватка лекарств наблюдалась в Ярославской области и Республике Башкортостан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской, Волгоградской и Новосибирской областях в медучреждениях пациенты перестали в полном объеме получать выдаваемые им препараты от рассеянного склероза с действующим веществом терифлуномид. Об этом рассказали пациенты, получающие лекарство за счет бюджета. «В поликлинике мне не выдают препарат с начала осени. Ссылаются на его отсутствие и задержки в поставках, но обещают, что лекарство вновь появится в декабре», — рассказала «Известиям» одна из пациенток, которая живет в Подмосковье. Еще одна пациентка добавила, что обычно при перебоях больные дают друг другу лекарство взаймы, но сейчас, по ее словам, запасов на руках у людей все меньше. Согласно Госреестру лекарственных средств, препараты с терифлуномидом в России производят девять компаний, среди которых «Биокад», «Технология лекарств», «ПСК Фарма» и другие. В «Биокаде» «Известиям» сообщили, что выпуск препаратов осуществляются в соответствии с планом на 2024 год, но в этом году по тендерам Минздрава компания не участвует. Сообщалось, что пациенты, страдающие рассеянным склерозом, заявляли о проблемах с поставками четырех необходимых лекарственных препаратов. Нехватка лекарств наблюдалась в Ярославской области и Республике Башкортостан.