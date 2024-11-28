Руководители бывшего банка «Роскосмоса» получили срок за махинации

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Суд приговорил всех виновных к лишению свободы Фото:

Руководители Фондсервисбанка Александр Воловник и Петр Ладонщиков, выступавшего опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса, получили срок. Приговор был вынесен и соучастникам, которые получили от 12,5 года до 17 лет.

«Александр Воловник получил 19 лет строгого режима, Петр Ладонщиков — 17 лет. Остальные в зависимости от роли в совершенных преступлениях получили от 15 лет до 12,5 года. Для Сергея Меняйлова, которому 79 лет, срок может оказаться пожизненным. Адвокаты осужденных отказались от комментариев», — сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, Воловник вместе с соучастниками обвинялся в причастности к созданию преступного сообщества, совершившего многомиллиардные хищения. Материалы дела, в котором было около 280 томов, поступили в Тверской районный суд Москвы еще в 2020 году, а слушания начались в июне после того, как сняли первые коронавирусные ограничения. Само уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД еще в 2015 году.

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Руководители Фондсервисбанка Александр Воловник и Петр Ладонщиков, выступавшего опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса, получили срок. Приговор был вынесен и соучастникам, которые получили от 12,5 года до 17 лет. «Александр Воловник получил 19 лет строгого режима, Петр Ладонщиков — 17 лет. Остальные в зависимости от роли в совершенных преступлениях получили от 15 лет до 12,5 года. Для Сергея Меняйлова, которому 79 лет, срок может оказаться пожизненным. Адвокаты осужденных отказались от комментариев», — сообщает «Коммерсант». По версии следствия, Воловник вместе с соучастниками обвинялся в причастности к созданию преступного сообщества, совершившего многомиллиардные хищения. Материалы дела, в котором было около 280 томов, поступили в Тверской районный суд Москвы еще в 2020 году, а слушания начались в июне после того, как сняли первые коронавирусные ограничения. Само уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД еще в 2015 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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